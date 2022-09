Papalino: « Mes avants ont juste besoin d’un déclic »

Les Pollina, Picchietti ou autre Boussard espèrent bien entendu faire trembler les filets rapidement. Et, si possible, ceux de Libramont samedi soir. "Une équipe avec du physique et qui procède énormément par de longs ballons, précise le mentor mosan. Mais ils ont aussi beaucoup de hauts et de bas. Ils sont allés faire 0-0 contre Raeren et menaient 0-3 à Durbuy avant de se faire remonter 3-3. Une chose est certaine, on va là-bas pour les trois points." Mais pour cela, il faudra marquer, ce que les Hutois ne sont parvenus à faire qu’à deux reprises depuis le début de saison.

Arbitre: Clément Moulin, assisté de Guillaume Gevar et Pascal Leduc.

HUY: Marly, David, Kabombo, Papalino, Morana, Frantim, D.Boussard, Picchietti, Muaremi, Pollina, Mibenge, L.Loyaerts, Nzoigba, Charef + 1 à désigner. De Castris (contracture) est blessé. Eeke se marie ce week-end. Raia et G.Boussard ne sont pas encore prêts.