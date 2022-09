Ougrée, un adversaire qui n’a jamais réussi à Geer

Non, il n’y a pas encore le feu dans la maison geeroise. Certes, les hommes de Nicolas Henkinet viennent d’enchaîner deux revers de rang, mais ils restent bien installés dans le Top 5. "Nous sommes sereins, confirme le mentor des Bleus. Il n’empêche, il y a certains points à améliorer. On doit amener un peu plus de contenu dans les offensives afin de les rendre moins brouillonnes. Et puis, il faut corriger les erreurs défensives qui nous coûtent cher lors des deux derniers matchs. Ce ne sont pas des énormes manquements, mais ils peuvent coûter cher. "