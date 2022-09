Luca Dubus (Huy B) : "Ouffet, c'est toujours chaud"

Ce samedi soir, Huy accueillera Ouffet-Warzée en ouverture de la 7e journée de championnat. Une rencontre placée sous le signe des retrouvailles pour deux joueurs: Luca Dubus et Axel Gendebien. "Nous avons évolué une saison ensemble à Huy en P3", se souvient Axel Gendebien qui, excepté une année à Wanze/Bas-Oha, y a fait toutes ses classes. Jusqu’à intégrer le noyau de la D3, puis je suis parti à Vyle et ensuite à Ouffet ", poursuit l’attaquant condrusien qui a gardé de bons souvenirs de sa période mosane. " Manu Gorissen, l’actuel coach de Huy, m’a rendu confiance chez les jeunes à une époque où je voulais arrêter le football. Oui je pourrais revenir un jour à Huy car j’ai adoré évoluer sous ses ordres. " L’invitation est lancée. Mais Axel ajoute: " Je sais que Manu Wilmet va encore me faire progresser, c’est pour cela que j’ai décidé de rempiler à Ouffet. "