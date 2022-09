Curtis Kabeya, Audry Scevenels, vous êtes deux des hommes en forme de vos équipes respectives depuis le début de la saison. Contents de vous, on imagine ?

C.K. : oui, je suis content. Je reviens de très loin. J’ai été 8 mois sans club. Cela a pris du temps et de l’énergie. Je veux cependant faire plus. Surtout que j’ai joué blessé les trois premiers matchs. Là, je joue encore sous anti-douleurs. Je suis à 90%.

A.S. : oui, je le suis car quand tu joues à l’avant et que tu marques, tu es ravi. Mais cela doit continuer de la sorte, sans objectif à long terme. L’an passé, j’ai mis 13 buts. Atteindre les 15, ce serait pas mal.

De manière plus collective, que pensez-vous du début de saison de votre équipe ?

C.K. : je suis content car on a eu beaucoup de blessés et de mauvaises nouvelles. On a pris 5/12 points et on aurait signé à deux mains pour ça. Mais le groupe sera bientôt au complet.

A.S. : oui, on aurait aimé ramener un point de Namur et ne pas prendre ce but à la dernière minute. On reste cela dit sur la bonne dynamique de la saison passée.

Avec respectivement 3 et 4 buts, vous êtes presque au sommet du classement des buteurs. Est-ce un objectif personnel ?

C.K. : non, du tout. J’ai mes objectifs personnels, sans regarder à ça. C’est juste mon équipe qui m’intéresse. J’aimerais en planter 15.

A.S. : je n’y pense pas du tout. Ce qui prime, c’est le collectif, pas le personnel.

Qu’attendre de cette rencontre ? Est-ce un vrai choc ?

C.K. : c’est un match important pour nous. On doit aller chercher la victoire.

A.S. : pour moi, non, ce n’est pas un vrai choc, mais pour le club, oui. Donc, il ne faudra pas revenir de Solières avec une défaite. Jouer les cinq régionaux, c’est spécial.

Qui sera le favori du match: Solières parce qu’il joue chez lui ou Warnant parce qu’il est devant au général ?

C.K. : c’est une question-piège. Je vais dire Solières, je ne joue pas pour perdre.

A.S. : c’est du 55-45 car c’est chez eux même si après 4 matchs, ça ne veut rien dire.

Quelle sera, selon vous, la clé du match ?

C.K. : Le physique. Warnant est fort. Donc, on devra être bon dans les duels.

A.S. : marquer dans les moments forts et faire le gros dos. L’équipe la plus attentive va remporter les trois points.

Curtis, Solières peut viser quoi cette saison ?

Au complet, le top 5.

Audry, Warnant ne fera jamais aussi bien que l’an passé, si ? Vous y croyez ?

Moi, j’y crois. Pourquoi pas ? En foot, tout est possible. On verra après les 34 journées. Mais c’est vrai que la saison passée a été plus qu’exceptionnelle.

Quel sera le score ce dimanche ?

C.K. : 3-1 avec des buts de Lokando, Vancoppenolle et moi.

A.S. : 1-2 avec des buts de Biscotti et moi, ce serait sympa.