Cela doit être la bonne pour les Rats

Deux sur douze mais aucun sentiment d’inquiétude chez les Rats et leur coach en particulier. Si ça ne roule pas maintenant, cela va le faire bientôt. "Non, pas un seul instant, assure Raphaël Miceli. On progresse de match en match et ce sont, jusqu’ici, des détails qui ont fait la différence. Puis, bon, tirer un bilan sur quatre matchs, cela n’a pas beaucoup de sens. Sinon, ben, Tubize serait descendu." Comme souvent ces derniers temps, le coach des Rats revient à ses bases. "L’essentiel, c’est nous et notre jeu, dit-il. Du coup, là, je n’ai pas beaucoup d’informations sur La Louvière que je n’ai pas vue en image mais ce n’est pas la priorité de toute façon. On va continuer de bosser de la même façon et ça va aller." Attention que les Louviérois, renforcés par l’arrivée du gardien Cremers, restent sur un succès probant face à Seraing la semaine passée. Hamoir est prévenu.