Bairamjan: « On doit respecter Warnant mais pas de trop »

Après le premier revers de la saison, Warnant voudra surtout repartir de plus belle vers les chemins de la victoire. "Si j’étais fâché cette semaine à l’entraînement ? Pas du tout, assure Stéphane Jaspart. Mes gars ont tout donné. On doit se servir de cette défaite pour avancer. Je n’avais pas de grief particulier à adresser à mes gars. Il faut continuer dans la même dynamique. Et prendre le plus vite possible un maximum de points. Car la série va être compliquée et il va falloir se mettre à l’abri le plus vite possible."

Comme Solières, Warnant n’a pas oublié la joute de la saison passée. "On s’en rappelle comme si c’était hier, dit-il. C’était d’ailleurs à la même époque au même moment du championnat. Depuis, je pense que Solières a encore grandi. C’est une équipe plus complète, plus compacte et qui se base moins sur les talents individuels. Le collectif y a encore progressé. On va devoir livrer une grosse prestation pour gagner là-bas. C’est clair… "

Arbitre: Guillaume Chaspierre.

SOLIÈRES: le noyau de Solières n’est pas complet. Sorti blessé la semaine dernière, Lasfar n’est pas disponible. Suray et Monin restent, eux aussi, blessés. Bacanamwo rentre de suspension.

WARNANT: Warnant aura tout son noyau sauf Debefve, toujours blessé.