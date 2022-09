Avec deux défaites pour une victoire, le mentor flandrien est déjà sous pression. L’accueil des Mosans sera d’autant plus chaud que les locaux jouent toujours devant un nombreux public. Pas de quoi rassurer le mentor mosan Thierry Herbillon. "J’ai vu Lebbeke à Flémalle et je suis parti après vingt minutes tant les Flémallois sont faibles. Lebbeke a deux grands gabarits, techniquement pas au mieux mais avec une grosse puissance physique et un shoot imposant. Un peu comme Didier Mercenier (NDLR: ex-Mosan parti à Saint-Trond) . On devra bien les gérer car ils feront mal si on ne bourre pas dedans. Pour le reste, je m’attends comme pour chaque match à une rencontre difficile, compliquée car la préparation n’est pas comme je le désire."

Il est vrai que le coach n’était pas vraiment de bonne après l’entrainement mis en place le samedi matin vu le report. À peine neuf joueurs présents et peu ou pas d’excuses. Il ne s’est d’ailleurs pas privé de pousser un bon coup de gueule cette semaine. "On a eu un très bon entrainement mardi, avec un bon groupe qui a fait son job dont les deux gardiens qui ont été pris en main par le coach spécifique, ils étaient crevés mais très réactifs. Mais comme toujours, je fais un débriefing de la semaine (du samedi ici ). Là, j’ai été clair avec certains car c’est un manque de respect pour ceux qui sont venus à 9h malgré leur présence la veille au souper du club. Et puis, quand on casse les pieds au président pour avoir un coach et une équipe ambitieuse pour monter, qu’on ne vient pas sans prévenir, qu’on a d’autres choses à faire et qu’en plus, on râle sur son temps de jeu, on a juste le droit de la fermer ! Mais, précise -t-il de suite , je suis très content de travailler avec eux, il y a de bons gars qui en veulent."

HC AMAY : Saghir, Pucci E., Brialmont, De Cecco, Khaldi, Mollate, Pagnoul (?), Tillière, Thirion, Pucci M., Tzenoff, Desthexe, Philouze, Rischette (?)