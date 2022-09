Parmi les heureux élus, il y a Tom Paquot. Qui, pour rappel, a signé deux ans chez Intermarché-Wanty Gobert Matériaux. Le coureur professionnel de Ville-en-Hesbaye a d’ailleurs cette perspective dans le viseur. Il a le regard tourné vers 2023. "Ma fin de saison n’est pas simple actuellement, car je n’ai pas eu beaucoup de courses depuis le début de l’été, explique-t-il. J’avais une cinquantaine de jours de course jusque-là et j’en ai à peine une petite dizaine pour la période juillet, août et septembre. Je suis un coureur qui a besoin de jours de course pour bien marcher. Je n’étais pas au mieux, donc, sur mes dernières compétitions. Je n’ai pas su me montrer comme je le voulais. La direction sportive de ma formation a donc pris d’autres coureurs que moi sur le Grand Prix de Wallonie ou d’autres courses."

Il va néanmoins retrouver le peloton ce dimanche, sur l’épreuve de Paris-Chauny. Où il va se mettre au service du collectif. "Ma formation ira avec notre sprinter Timothy Dupont et nous jouerons sa carte, ajoute encore Tom Paquot. Ensuite, je ferai la fin de la saison en Italie. Certaines épreuves seront trop dures pour moi, comme le Tour d’Émilie, et je n’aurai aucun souci à travailler à nouveau pour mes coéquipiers. On verra si je peux passer les bosses sur d’autres courses et aller faire un résultat en cas de sprint d’un groupe réduit."

Tom Paquot a l’envie de terminer son bail avec l’équipe wallonne sur une bonne note. Avec cette structure dans laquelle il évolue depuis la saison 2018, depuis son arrivée chez les espoirs, dans laquelle il s’est formé à l’échelon continental pendant deux saisons avant de grimper dans le noyau pro en 2020. "J’ai bien continué à faire le métier ces derniers temps, avec de longues sorties. Travailler pour les leaders signifie aussi bosser pour soi, pour continuer à s’améliorer. Notamment en vue des prochaines saisons et de mon arrivée en World Tour. Ce qui me motive énormément. J’ai envie de bien préparer cela! J’ai déjà eu des contacts avec ma future équipe, notamment pour les planifications des stages. Pour un team building mais aussi un fan day en octobre. J’ai hâte de voir ce que cela va donner. Intermarché-Wanty Gobert Matériaux a vraiment progressé ces dernières années. Elle vient de réaliser une saison impressionnante. en étant la meilleure équipe belge. Elle est quatrième équipe au classement mondial! C’est vraiment très motivant."