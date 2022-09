Marchin donne déjà le ton en P2B

Grandissime favori à la montée en P2B, Marchin a assumé son statut et n’a pas fait dans la dentelle, samedi soir, face à Crisnée A. Une victoire 16-0 nette et sans bavure. Il faut dire que les Marchinois avaient décidé d’emblée d’aligner leur meilleure équipe avec Loic Ferire (B4) et Alexandre Bastin (B6) en têtes d’affiches. "Tous les joueurs ont répondu présent. Pour une première, on n’aurait pas pu rêver mieux, se réjouit Alexandre Bastin, qui effectuait son retour dans le club de ses débuts. Forcément, quand on joue au complet, on a la meilleure formation de la série. Mais personne ne s’emballe au club. On devra faire attention à tout le monde, comme Ans. Il suffit d’un joueur blessé et tout peut s’écrouler du jour au lendemain. Si on ne monte pas, oui, ce serait une énorme déception…"