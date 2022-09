Au retour des vestiaires, les Waremmiens vont réussir à marquer au bon moment à chaque fois. "Nous avons ainsi su conserver notre avantage même si défensivement il y avait beaucoup de lacunes face à un adversaire pourtant loin d’être le plus fort" lâchait, non sans franchise, le mentor des visiteurs. Restera maintenant aux siens à rapidement corriger le tir pour la réception du leader libramontois ce vendredi. "C’est dommage, ça aurait pu être une belle rencontre. Mais nous serons loin d’être au complet. Certains éléments étaient prévus dans le noyau mais ne donnent plus signe de vie" pestait un entraîneur qui n’en finit pas d’être déçu par la mentalité de certains.

ESCALE WAREMME: Gillard, S. Pantot, C. Pantot (1), Sondervorst (1), Mario (1), Ricardo, Yohan (1).