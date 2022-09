Le régional Quentin Gomes retrouve le ring à Amay.

En tête d’affiche, on retrouvera sans surprise l’Amaytois Quentin Gomes, champion de Belgique en titre des poids welters et principale figure du club local. En 2022, le boxeur âgé de 23 ans a remporté le titre IBF Youth face à Alex Kachelawa avant de s’emparer de la couronne nationale contre Hakim Ben Ali, les deux fois de manière expéditive. Pour son 15ecombat pro (14 victoires), qui marquera sa rentrée, Quentin Gomes devrait affronter le Bosnien Milos Janjanin. Un boxeur d’expérience (16-36) qui est loin d’être un inconnu en Belgique puisqu’il s’est incliné contre Ahmed El Hamwi, Meriton Karaxha, Antoine Vanackère, Nabil Messaoudi et Sohaib El Sialiti. Seul Giovanni Techel, victime d’une fracture de la main, avait dû lui laisser la victoire en juin dernier. Diplomé en comptabilité, Quentin Gomes, qui a préparé cette rentrée avec la minutie et le sérieux qu’on lui connaît, espère bien épingler un nouveau succès pour renforcer son palmarès et gagner encore en maturité. Un autre combat, pour la ceinture IBF Youth, l’attend le 17 décembre prochain.

Autre boxeur en vue samedi, le candidat (jusqu’ici malheureux) aux Jeux olympiques Ziad El Mohor livrera le deuxième combat professionnel de sa carrière, mais le premier digne de ce nom après une première expérience à l’étranger il y a quelques années. Le boxeur, qui vient de s’engager avec GMG Promotion, espère d’emblée marquer le coup. Enfin, Romuald Collard disputera, lui, son troisième combat pro.