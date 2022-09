Le Clap fait étape à Fize, le Condrusien entre Vyle et Bois-et-Borsu

Et c’est sur le terrain de la RJS Fizoise que sera donné le départ de la course enfants, soit un tour du terrain, dès 18h30 et une demi-heure plus tard des courses pour adultes. "Il s’agit d’une boucle de cinq kilomètres très accessible à parcourir une ou deux fois, complète l’organisatrice. Il est tout de même conseillé de prévoir une lampe frontale car il fait sombre de plus en plus tôt."

Samedi après-midi, c’est vers le Condroz qui tous les regards seront tournés. Avec, notamment, le festival Sport Nature et son jogging de l’Ourthe. Départ des courses (16.7 et 8.7km) sur le coup de 14 heures. Mais c’est surtout du côté de Bois-et-Borsu que l’affluence devrait être plus forte avec l’organisation commune entre les comités de Vyle et de Bois-et-Borsu. "L’épreuve avait vu le jour l’année passée et on a décidé de l’organiser à nouveau, sourit Manu Huet. On profite du week-end de kermesse dans le village pour accueillir un événement supplémentaire. On peut dire que c’est un jogging nature, essentiellement dans les bois. On utilise tout ce que le Condroz peut nous offrir."

Car le départ de la longue distance de 23km, à effectuer seul ou avec un relais à mi-distance, se fera à Vyle-Tharoul avec une arrivée à Bois-et-Borsu. Pour la course de 5 kilomètres par contre, tout se déroule près du lieu d’arrivée. "Ce qui est particulier, c’est qu’on a organisé un challenge entre les trois courses (NDLR: Vyle-Tharoul, Bois-et-Borsu et celle-ci). I l y aura un tirage au sort entre les personnes qui ont participé aux trois épreuves avec deux beaux lots à gagner", conclut la cheville ouvrière de cet événement.

Et, dimanche matin, une nouvelle épreuve fait son apparition à Waremme avec le jogging de l’IPES. Départ à 10h30 pour six ou dix kilomètres.