« J’ai joué au psy et à la belle-mère »

Le paradoxe des Verts est d’avoir battu des équipes en pleine forme. Fize, Geer et Eslaute occupaient à chaque fois la première place. "Quand on affronte des équipes du top, oui, mes gars sont meilleurs, confirme le coach. Face à Beaufays, par exemple, on a pris cette équipe à la légère. Cela ne peut plus arriver. On doit se montrer plus humble et jouer chaque match à 100% en P1."

La réception de Sprimont B, actuellement lanterne rouge, est donc le bon moment pour Hannut pour contrecarrer les dires du T1. "On doit faire un neuf sur neuf. Cela fait 15 jours que je me sens beaucoup mieux dans le groupe et la pièce est, je pense, tombée dans le chef de certains, se réjouit Manu Christiaens. Je ne veux plus qu’on tombe dans le panneau. Dimanche, on sera favori et on ne pourra pas se cacher."

Les joueurs sont prévenus. Hannut a cette fois l’occasion de signer son premier neuf sur neuf de la saison. De quoi se rapprocher, encore un peu plus, du top de la division.

Arbitre: Dylan Henrot.

HANNUT: Tous les joueurs sont dispos hormis Javaux (suspendu) et Cwynar (contracture). À noter que Hassan Ouchan sera suspendu la semaine prochaine.