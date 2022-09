Fize B - Faimes B, un derby entre amis

Malgré un parcours sans-faute et des statistiques qui donnent le tournis, Faimes a déjà marqué 32 buts en cinq matchs, les Verts se méfient de Fize B. "C’est le match piège par excellence, note le mentor faimois. D’abord parce que Raphaël est un excellent tacticien et puis surtout parce que son groupe est en pleine forme. Malgré le classement, ce sera du 50/50 et mes gars sont prévenus."

Les Faimois restent sur une très belle prestation en amical contre la P2 de Braives avec un revers 3-1.

Dans le camp d’en face, les Fizois sont ultra motivés. Et ce n’est pas Raphaël Mathieu qui dira le contraire. "C’est un match qui me tient à cœur face à mon club de toujours. J’y suis resté de nombreuses années et c’est toujours un plaisir d’affronter Faimes, explique le coach conscient que ce ne sera pas facile d’engranger des points. Tous les voyants sont au vert de leur côté. Ils ont un groupe bien balancé et ils sont bien partis pour être champions. Maintenant, sur un match tout peut se passer."

Les Fizois aborderont cette rencontre dans la peau de l’outsider. "Par rapport à la semaine dernière, on va revoir un peu nos plans et si on prend quelque chose, ce ne sera que du bonus", glisse intelligemment Raphaël Mathieu qui ne connaît que trop bien ces Faimois.

Arbitre : encore à désigner.

FIZE B : Zienlonka et Wynants sont repris avec la P1, Mathieu est blessé alors que Lizen effectue son retour. Le reste du groupe est dispo.

FAIMES B : Romain Jacques est repris avec la P1. Le reste du groupe est dispo.