Des allures de champion à Braives

Cette bonne forme n’est pas si anodine que cela. "Déjà en fin de saison dernière, hormis le couac à Amay, on a réalisé de belles rencontres qui nous ont permis de saisir cette troisième place."

Pour pouvoir prétendre à quelque chose en plus, les ouailles de Jofray Hella devaient se renforcer. "Ici, nous avons recruté intelligemment et dans chaque ligne. On manquait d’un vrai numéro neuf. On s’est donc penché sur la question et on a contacté Robin Mazuy qui a, enfin, décidé de rejoindre notre projet. Je peux également parler d’un Jonathan Bosman qui va nous faire un bien fou."

Outre les nouveaux transfuges, Braives peut compter sur sa jeunesse, Logan Charlier en tête. "Les entraîneurs me donnent toute leur confiance et je pense bien leur rendre", note le jeune attaquant.

Issu de centre de formation braivois, Logan Charlier prouve que le club a une bonne dynamique. "Nous avons 18 équipes de jeunes, souligne le président, Olivier Orban. Le club vit bien et cela passe également par l’équipe première qui est le reflet d’un travail de longue haleine."

Nul doute que Braives fait partie des favoris à la montée en première provinciale, mais le champion sera celui qui sera constant ou qui saura se relever dans les moments les plus durs. Et que les Sang et Or n’oublient jamais que leur plus grand adversaire, c’est eux-mêmes.