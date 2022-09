Jérôme Henrotte (Wanze/Bas-Oha) : « Avec cette ambiance l’an passé, on se sauve »

Parmi eux, on retrouve évidemment Jérôme Henrotte, qui a retrouvé le sourire après un exercice cauchemardesque. "Retrouver une spirale positive, ça fait évidemment du bien. L’année dernière, on avait des qualités, mais l’esprit de groupe n’était pas là. Franchement, c’est une de mes pires saisons. Je n’avais jamais connu une descente. Et ce, alors que je vivais ma première saison complète au niveau national. Je comptais bien y rester, mais ça ne s’est pas fait ", se remémore le dernier rempart mosan.

Du haut de ses 34 ans, le portier fait figure d’ancien dans ce groupe encore un peu plus rajeuni. Mais le chef d’orchestre Mercenier semble, cette fois, avoir trouvé la bonne partition pour faire cohabiter tout le monde. "Les jeunes sont à l’écoute, ils ne rouspètent pas et c’est ce qui fait notre force. On est vraiment une bande de potes, on se taquine gentiment, observe Jérôme Henrotte. Et cela participe fortement à notre bon début de saison. Avec cette ambiance l’an passé, on se sauve, j’en suis sûr. Certes, on n’a peut-être pas plus de qualité, mais l’esprit de groupe est présent. Tout le monde travaille, ce qu’on ne faisait pas avant. "

Le travail, un facteur important pour des Mosans qui sont montés sur la première marche du podium la semaine dernière au détriment d’Elsaute… leur adversaire de ce samedi soir. "Une équipe solidaire qui joue bien au foot, insiste Jean-Yves Mercenier. Ce n’est pas pour rien que c’est un des favoris du championnat. Mais nous, on prend match par match. Ce serait la pire des choses que de se projeter trop loin et de tirer des plans sur la comète. Ne planons pas, restons les pieds sur terre et on verra où ça nous mènera." Un discours que partage Jérôme Henrotte. Enfin, en partie. "On ne pense pas au titre ou même au tour final. On joue libéré, sans complexe, on s’amuse. Mais oui, il y a un coup à jouer dans cette P1. Quand on voit comment ça se passe, c’est magnifique."

Une forme d’insouciance qui fait des merveilles en bord de Meuse !

Arbitre: Fabien Laforge, assisté de Philippe Schmetz et Raphael Torreborre.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Adam, Bisconti, Hubeaux, Moureaux, Moulin, Mottet, Gilson, Honay, Neerdael, Pessotto, Beaujean, Goosse, Crupi, Ngoye. Denorme est suspendu.