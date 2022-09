«Aujourd’hui, nous sommes plus complets et polyvalents»

Dans une équipe qui se veut redoutable, Jofray Hella peut compter sur son capitaine. « Il y a autant de joueurs en dessous de 30 ans qu’au-dessus et c’est une réelle force, commente le médian. C’est la jeunesse au service de l’expérience. On ressent aussi que nous sommes plus compétiteurs et que chacun se bat dans l’intérêt du groupe. »