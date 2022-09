Xhoris B n’a rien à faire là

Ce n’est pas évident à signaler quand on voit la position des Xhorisiens au classement, mais bon sang, ils jouent bien ! Oui, ils sont avant-derniers avec une seule unité au compteur, mais les points vont bien tomber et cette pente sera remontée. Rien ne sera aisé et cela coûtera beaucoup d’énergie aux hommes de Denis Philippart. Par contre, la récompense sera d’autant plus belle. « J’ai un super groupe et je n’en démords pas, commente l’entraîneur. Il n’y a pas que moi qui vois les qualités et les possibilités qu’à ce noyau. Il ne faut surtout pas qu’ils baissent les bras. Moi, j’y crois. » Contre une équipe de Templiers resplendissante, il n’y avait pas photo. Néanmoins, les Xhorisiens étaient amateurs de beau jeu en proposant des phases au sol avec une circulation de balle plutôt intéressante, ainsi qu’en levant ce ballon lorsqu’il le fallait.