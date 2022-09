Matteo Schmetz prend de l’ampleur à Templiers-Nandrin B

Né en 2003, il prétend déjà à une place dans le onze de départ. "C’est le deuxième match où je suis titulaire. C’est une chance pour moi que de jouer la totalité de la rencontre. Je peux, dès lors, montrer ce dont je suis capable. J’ai aussi la chance de pouvoir être aux côtés de bons joueurs, dit-il . Quand je reçois le ballon de la droite, je sais, même sans regarder, qu’un coéquipier se trouve à ma gauche. L’expérience présente dans le groupe me met en confiance et permet aux jeunes de jouer plus détendus. C’est vraiment bénéfique. On se sent vraiment à l’aise sur le terrain."

Templiers-Nandrin B en P4, c’est une chose, mais l’équipe phare du club évolue en deuxième provinciale, de quoi faire réfléchir quand on s’aperçoit de ses prestations. "Je n’y pense pas trop. Évoluer dans ce groupe est ma priorité", assure Matteo Schmetz. Arrivé en cours de saison, lors du défunt exercice, Matteo se sent comme chez lui. "Je m’y sens très bien et j’ai été intégré directement par les joueurs."

Dans un premier temps formé à Fraiture Sport en tant que médian défensif, c’est chez les Templiers qu’il fait le bonheur des siens depuis ses quinze ans. "J’ai pris l’habitude d’aller vers l’avant avec la position à laquelle j’évoluais. Cette liberté qu’on me laisse me fait m’épanouir encore plus. Je sais que quand j’en ressens le besoin, je peux me porter vers l’attaque."

Majestueux en défense centrale, ce nom est à retenir. À lui de montrer sa vraie valeur lors de sa première saison complète en seniors.