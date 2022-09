La pongiste Nathalie Marchetti n’est pas sélectionnée avec l’équipe nationale: «La fédération m’écarte sans argument»

Un choix qui, sur papier, étonne puisque Nathalie Marchetti est actuellement la numéro 3 belge au classement mondial. "Cette année, je ne comprends vraiment pas ma non-sélection. Je n’ai eu aucune discussion avec la fédération et à aucun moment, on est venu me trouver pour évoquer la chose, explique l’intéressée. J’ai dû envoyer un mail à Yves Douin qui m’a confirmé que je n’étais pas reprise. Pour quelles raisons? Il ne m’a pas donné d’argument, mis à part le fait qu’il voulait mettre la priorité sur les jeunes. Je ne savais pas qu’à 26 ans, on était considéré comme vieille. Pour moi, ce sont des excuses."

Pour Nathalie Marchetti, la fédération attendait depuis un moment pour l’écarter. "Depuis toujours, les membres de la fédération ont fait ce qu’ils voulaient. Il n’y a jamais eu aucun critère pour les sélections et ils ont décidé de m’écarter parce que je ne me laisse pas faire. Je mérite ma place dans cette équipe très jeune. Je comprends le choix de sélectionner Lilou mais il fallait une joueuse expérimentée en plus."

«Ce n’est pas la fédération qui doit décider quand s’arrête ma carrière internationale»

La Geeroise va devoir, plus que probablement, faire une croix sur l’équipe nationale. "Oui, je pense que c’est terminé, dit-elle. Cela m’attriste évidemment car, une fois de plus, les choix réalisés sont faits de façon arbitraire sans le moindre fondement. Je sors par la petite porte mais je ne me laisserai pas faire. Ce n’est pas la fédération qui doit décider quand s’arrête ma carrière internationale."

Révoltée, la pongiste entend bien jouer crânement sa chance pour les prochains JO de Paris en 2024. "La fédération entendra encore parler de moi, c’est certain. Je vais leur prouver qu’ils ont eu tort, une fois de plus, assure Nathalie Marchetti. Depuis quelques jours, je cogite dans tous les sens mais je vais tout faire pour atteindre mes objectifs. Cela prouvera à tout le monde qu’il y a un gros souci à la fédération de tennis de table en Belgique."

La clôture des qualifications pour les JO devrait arriver aux alentours de décembre 2023. "J’ai donc une grosse année pour me préparer et revenir plus forte", note une Nathalie Marchetti plus revancharde que jamais.