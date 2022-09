Belle réaction des Hutoises

Téa Léonet, un renfort de choix

Il faut dire que le groupe, meurtri, a pu compter sur un renfort. "On a effectivement pu compter sur l’aide de Téa Léonet qui est venue prêter main-forte à l’équipe alors qu’elle avait déjà joué deux matchs ce week-end. Je tiens d’ailleurs à la remercier car elle a apporté énormément sous l’anneau mais aussi en défense", continuait la coach. Avec les 13 points de sa jeune venue de P1, l’Union n’allait jamais être mis en difficulté, remportant encore les deux derniers quarts en muselant à chaque fois les visiteuses tout en se montrant régulière devant avec une superbe répartition des points. "Les six joueuses de P2 présentes se sont battues dès le début de la rencontre pour nous permettre de toujours être devant. Malgré le manque de rotation, chacune a fait son travail et repris des aspects du jeu des coéquipières absentes pour l’emporter de 20 points. Les responsabilités ont été sur les épaules de chacune et on a vu un groupe répondre présent", résume Laura De Carvalho.

Une excellente nouvelle pour un effectif recomposé, variant parfois de semaine en semaine et devant trouver un équilibre. "Je pense que le groupe commence petit à petit à se trouver, poursuit la coach des Hutoises. On a encore du travail mais je suis tout de même contente du résultat de ce week-end et de la progression! J’espère qu’on va poursuivre sur cette lancée et que les filles blessées qui vont réintégrer le groupe se mettront rapidement à jour!"

QT: 16-11, 16-11 (32-22), 13-8 (45-30), 14-10

HUY: Cornet 8, Léonet 13, Vercauteren 4, Fontaine 5, Souris 10, Brunelli 10, Berghmans 9.