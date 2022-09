Aurélien Lefèvre confirme son excellente forme à Lincent

Si Aurélien Lefèvre est un habitué du podium sur ce Challenge hesbignon, il est également habitué au trail. Preuve en est, le 1er octobre, il participera aux championnats du monde Xterra, en Italie. "La course est dans 10 jours. Ici, je me suis reposé un peu car suite au triathlon XL de Gérardmer auquel j’ai participé début septembre, j’étais un peu fatigué, j’ai donc relâché les entraînements la semaine dernière. Cette semaine-ci sera encore consacrée aux entraînements et la semaine prochaine, ce sera de l’affûtage pour la course."

Et pour la suite du Challenge? "Je vais en rater une d’office. Je verrai après les championnats du monde si je participe aux deux prochaines courses que je sais faire. Concernant mes objectifs pour la fin de saison? Je n’en ai absolument pas pour l’Italie, juste prendre du plaisir et me donner comme à chaque fois sur les triathlons."

Sur la plus petite distance, c’est également un habitué qui se retrouve sur la première marche du podium: Kenneth Limpitshi. Après une blessure aux ischios en août, une 8eplace au jogging de Hannut la semaine passée, le jeune athlète l’emporte à Lincent avec un bon chrono. "Au départ, j’avais minimisé la blessure et elle s’est avérée plus sérieuse que prévu, explique Kenneth Limpitshi. La revalidation a donc pris du temps. J’ai repris les entraînements normalement depuis seulement deux semaines. Actuellement, je prépare les 10 kilomètres de Hasselt. Mes deux entraîneurs, Roger Igo du WACO et Patrick Philippe, m’avaient suggéré de partir sur une allure de 3’40 au kilomètre et de finir plus fort car j’ai un excellent finish. C’est donc ce que j’ai fait, en plaçant une attaque définitive à 100 mètres de l’arrivée. Cette victoire fait du bien au moral et c’est de bon augure avant Hasselt et les cross qui vont arriver en novembre."