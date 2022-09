Wanze vient à bout des ex-Hutois

Les dix premières minutes de cette rencontre ont été complètement surprenantes avec une défense locale frisant la perfection réduisant les visiteurs à trois malheureux points. De l’autre côté du terrain, les Sucriers réussissaient une démonstration collective avec 17 points venant déjà de sept marqueurs différents pour filer à 17-3 (10e) et encore faire monter cet écart.

Car, si les visiteurs tentaient une première réaction, Oudenne et les siens poussaient encore une terrible accélération pour terminer le premier acte en trombe et virer à 37-17. "Après la première mi-temps quasi parfaite que nous avions faite, je ne m’attendais pas à vivre une aussi piètre seconde période", nous confiait un Tom Content qui allait voir la dynamique s’inverser.

Car Flémalle allait ensuite dicter le tempo. Les visiteurs n’encaissaient plus et égalisaient une première fois à 47-47 en claquant un 10-30 impressionnant par Gachertz, Delfosse et Quala. Le money-time était captivant avec un marquoir affichant 57-55 à 16 secondes de la fin. "Flémalle a la balle. On a décidé de faire faute sur Quala qui fait un sur deux aux lancers. 57-56 et Raboz obtient deux lancers à six secondes de la fin. Il fait un sur deux, on décide de ne pas faire faute… et Flémalle rate son dernier essai", résumait Tom Content.

Une fin à couper le souffle pour une rencontre hors norme avec une victoire wanzoise qui pourrait valoir son pesant d’or au décompte final.

QT : 17-3, 20-14 (37-17), 9-18 (46-35), 12-21.

WANZE : Goosens 3, Lenclud 1, R Paulus 7, Oudenne 16, Raboz 5, Deliamchine 5, Riga 7, Paulus 9, Saive 0, Lhonnay 4.

FLEMALLE : Quala 12, Depasqua 0, Vanmalderen 4, Iliaens 4, Étienne 5, Hervbeto 3, Herbots 3, Debry 2, Gachertz 10, Delfosse 13.