Hamoir sans Tietcheu

Douteux et Impagnatiello restent douteux. Tietcheu sera suspendu. "On a malgré tout bien bossé dans une bonne ambiance" assure Raphaël Miceli juste avant d’aller à La Louvière.

Solières: Lasfar blessé

Pour recevoir Warnant, Solières sera privé de Lasfar, sorti blessé la semaine dernière. "J’en ai pour deux petites semaines", explique l’intéressé. Bacanamwo rentre, lui, de suspension.

Stockay privé de Jurdan

Pour recevoir l’Union, Jurdan (ménisque) ne sera pas disponible avant plusieurs semaines. Il doit se faire opérer. "Souvent, c’est souvent un mois d’indisponibilité dans ces cas-là mais on verra" dit Manu Valoir. Niankou est suspendu. Maglio est indisponible.

Verlaine reçoit l’ACFF

Pour la réception de Namur, Fransquet reste blessé. Reciputi est suspendu à la suite de ses deux jaunes reçues en P2. À noter que l’ACFF vient avec son programme de prévention des blessures. "C’est toujours très sympa" dit Marc Segatto.

Warnant au complet

Pour aller à Solières, Warnant aura tout son noyau sauf Debefve, toujours blessé. "Tout va bien" assure Stéphane Jaspart.

Waremme: Laruelle, Dachelet et Bourard de retour

Plusieurs bonnes nouvelles chez les Stadistes. Dachelet et Bourard sont de retour de suspension, alors que Laruelle n’est plus blessé. Malheureusement, Lapierre, Senakuku sont toujours sur la touche, alors que Dichiara est suspendu.

Division 3 ACFF

Huy sans Eeke et De Castris

Pour aller à Libramont, les Hutois ne pourront pas compter sur Jordy Eeke et Manu De Castris. "Jordy se marie alors que Manu souffre d’une contracture. Pour le reste, tous les joueurs sont dispos", explique Manu Papalino.

Provinciale 1

Faimes sans Massart

Pour aller à Aubel, Faimes aura tout son noyau sauf Massart, victime d’une pointe d’élongation.

Fize sans deux joueurs

Pour aller à Malmedy, Gillard (déchirure), Matafadi (genou), Ledure (déchirure) et Denruyter (entorse) sont blessés. Mardi, en coupe de la province, en 1/16ede finale, Fize s’est imposé 2-3 à Trooz (P2B). Wagemans, Licour et Mihesso, joueur de la P4, ont marqué face à 9 Trooziens. Prochain tour à Fize contre Amblève. "On a fait tourner notre noyau et l’essentiel est acquis avec cette qualification" assure Grégory Mignon.

Geer a des retours

Des retours en force à Geer juste avant d’aller à Ougrée. Henquet et Messina rentrent de suspension. Aerts a repris l’entraînement. Litran est, lui, indisponible car en vacances.

Hannut sans Javaux

Pour défier Sprimont B, seul Javaux (2/3) sera suspendu. En amical, Hannut a battu un mixte de l’équipe de Huy 2-0. Coassalter et N. Henrot se sont partagé les buts. Crotteux a rejoué sa première mi-temps. Une bonne nouvelle bien sûr.

Wanze/Bas-Oha présente ses jeunes

Carraro (genou), Mercenier (hernie), Denorme (suspendu) et Tombal (genou) sont indisponibles. À noter que le club présente ses équipes de jeunes samedi dès 18h30 en marge de la rencontre face à Elsaute.