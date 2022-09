Les Hutois ont perdu leur temps

Il faut dire qu’un vendredi soir dans la capitale n’était pas la meilleure source de motivation. "Ce sera ainsi pour tout le monde. On avait aussi un groupe déforcé et des joueurs diminués dans les rares présents. On doit donc, selon moi, tourner la page et avancer. On a des éléments mis au repos ce mardi afin de pouvoir, après, disposer d’un maximum de personnes lors des prochaines séances d’entraînement précédent un nouveau match de championnat sur lequel je compte. Cette fois, nous n’avons pas été vaincus par la puissance physique d’un groupe mais par le talent, l’intensité et les connaissances basket d’un bien joli groupe."