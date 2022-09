Alleur E 73-BC Hannut D 45

Dans ce duel entre équipes affichant le même bilan d’une victoire pour une défaite, les Hannutois n’ont pas été en mesure de revendiquer la victoire. En effet, avec un impact offensif bien moins marqué que des locaux bien en place, les Hesbignons restaient derrière et sans possibilité de revenir dans la dernière ligne droite.

Série B

Union Bellaire C 74-Giants Braives B 62

Dans la petite salle de Bellaire, les Braivois espéraient aller débloquer leur compteur victoire. Mais ce sont les locaux qui allaient le faire au terme d’une rencontre disputée. Reste que le money-time ayant été à sens unique, les locaux profitaient clairement de leurs installations pour faire la différence.

BC Cointe C 73-BC Hannut C 43

Dans l’antre d’une des équipes invaincues de la série, il n’y a pas eu de miracle pour des Hannutois encore et toujours dans les starting-blocks. Toujours pas réellement d’amélioration au niveau offensif et une semaine de repos qui permettra peut-être de retrouver de l’impact pour le Game 4.

Série D

ABC Waremme D 56-BBC Eupen 62

Malgré un départ raté avec une défense ne tenant pas le choc, Waremme allait se relever. Via leurs rotations et une défense de fer, les Wawas réduisaient leurs adversaires à 7 malheureux points dans le 2equart. Malheureusement, cela ne coïncidait pas avec une envolée offensive. Dès lors, Cornet et Lamproye ne pouvaient que recoller au score sans pouvoir faire trembler des visiteurs repartant de plus belle offensivement après la pause. 22 unités, la défense des Wawas n’était pas suffisante que pour prendre le meilleur sur une équipe d’Eupen qui n’a jamais semblé paniquer même si elle n’avait pas encore gagné cette saison.

QT : 14-19, 12-7 (26-26), 14-22 (40-48), 17-14.

WAREMME : Rorive 0, Lamproye 10, Lambert 7, Cornet 12, Godart 2, Hasard 4, Van Kemblieck 7, Collin 5, Nbombesalba 0.

BC Tores Liège 51-Espoir Hamoir 56

Dans la salle atypique du Jesyl, Hamoir savait le piège grand ouvert. Mais les Rats ont réussi à se sortir des panés locaux en gérant bien le derniers ballons de ce match qui ne restera clairement pas dans les mémoires des amateurs de basket offensif.

Union Huy Basket C 49-BC Harimalia D 55

Pour leur première rencontre de la saison, les Hutois recevaient une équipe liégeoise vaincue lors de ses deux premières sorties. Mais pas possible de leur infliger un 3erevers pour des Unionistes trop maladroits et ne pouvant pas dominer le rebond pour avoir des 2echance qui auraient pu faire la différence.