Les absents n’ont pas forcément eu tort du côté de Racour

Lors d’une discussion entre Eddy Van Roosendael et Sébastien Bertrand, les deux entraîneurs du club se rendaient compte qu’ils ne sont pas passés loin de la montre en or. "Avec des attaquants qui marquent, on repart de Stockay avec au minimum un point. Le problème avec cette défaite, c’est que nous gardons cette réputation d’équipe en difficulté à l’extérieur alors que nous méritons bien mieux. Il v a falloir travailler et essayer de trouver un gars capable de marquer 20/25 buts sur la saison. "