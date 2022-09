Haneffe doit trouver son identité

En interne, le capitaine Tassin résumait parfaitement les choses. "Nous sommes vraiment face à une situation complexe. Il est clair que l’équipe se cherche et cherche un équilibre de fonctionnement. Sportivement, comme au niveau de notre dynamique, il y a beaucoup de questionnement et il ne faut pas que cela devienne problématique. Nous sommes tous des passionnés de basket et nous devons jouer en respectant le cadre mais sans se torturer le cerveau. Maintenant, chaque joueur doit aussi trouver son équilibre, insiste le mentor haneffois. Et on ne parle plus ici du sportif même si, individuellement, chacun cherche sa place dans le dispositif global. Dans le groupe, certains sont à la fin de leurs études et se lancent dans la vie active, d’autres se mettent en ménage, d’autres viennent de devenir parents. Il y a aussi un équilibre privé à retrouver. Pour rationaliser cela, je dirais que nous sommes chacun à 50% de ce que nous pouvons apporter à l’équipe et, au final, l’équipe n’est donc qu’à 25% de son potentiel. On a tout pour vivre une belle saison. Il faut juste que tout se mette en place."

Et à ce titre, staff comme joueurs savent que le moment va être important. Il n’y a clairement pas péril dans la demeure templière. Mais il est aussi certain que le déplacement à Belleflamme, qui ne compte aucune victoire, est crucial pour ne pas voir la perspective de ne jouer que la seconde partie du classement à nouveau planer. On espère donc le véritable lancement de la saison hesbignonne dans 9 jours…