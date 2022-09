Haneffe B en mode dragster, face à Braives

Nouveau revers aussi pour Wanze B, incapable de marquer. "Le zone press nous a fait très mal et on a plongé dans le piège en plus d’une réussite catastrophique offensivement", regrettait Gilles Graindorge. Revers aussi pour Waremme C. "Mais c’est une victoire mentale pour mes jeunes qui ont évolué avec une excellente mentalité faite de panache mais aussi de manque d’expérience en fin de match avec 2-3 minutes de flottement décisives", précisait Matthias Scholze.

Par contre, victoires positives de Hannut B avec les six bombes de Montanino, ainsi que de Huy B. "Via Delhez et Léonard sous l’anneau et Royen tueur à distance, on finit par un 22-4 final", soulignait Cédric Aubert.

Magnifique réaction aussi de Hamoir dans le dernier quart. "J’ai poussé une petite gueulante après un troisième quart compliqué et le groupe a parfaitement réagi", félicitait Gary Pire.

En P2, Comblain B s’est imposé au forceps malgré une réussite absente alors que, lors de la première de sa saison, Verlaine a dû s’incliner contre "United". "Sans trois joueurs et en manque de rythme, c’est un résultat logique", reconnaissait Étienne Gérard.