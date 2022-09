Belle entrée en matière pour Comblain

Ensuite, retour du championnat avec un nouveau duel à ne pas louper lors de la venue des voisins de Sprimont à l’effectif impressionnant. Mais, philosophie de cette saison, une chose à la fois pour le groupe de Ludovic Humblet. Reste que le mentor a aussi levé le voile sur le futur du club qui mêlera ambition et gestion saine. "Au terme de cet exercice, ce sera le grand changement avec l’aménagement désormais officiel d’une nouvelle salle à la place de l’actuelle. Un projet communal qui accueillera plusieurs activités mais où nous serons prioritaires et qui va nous permettre de franchir clairement un cap. Pendant l’année de travaux, nous devrons délocaliser et cela sera clairement compliqué (NDLR: on l’a vu avec Haneffe l’an dernier). Mais ce sera ensuite un magnifique outil de travail et des conditions totalement différentes pour fonctionner et pour avancer dans la vie de la région. On doit donc profiter pendant toute la saison de cette ambiance unique à Comblain avant des tournants majeurs dans le fonctionnement du club", expliquait un coach qui espère évidemment aussi vivre de grands moments sur le terrain pour ce dernier exercice dans l’ancien cinéma.