Un Lambotte décisif fait sourire Stockay B

Il n’empêche, Stockay B peut remercier son défenseur. Malgré les multiples bons appels d’Arthur Janssen à la pointe de l’attaque, les Verts n’arrivent pas à concrétiser leurs bonnes actions. Dès lors, un bloc défensif bien compact, emmené par le duo Duchesne – Lambotte et soutenu par un Grenson monstrueux comme milieu récupérateur, est suffisant pour renverser une équipe déforcée comme Racour.

Pour l’ancien défenseur de Wanze/Bas-Oha B, ce presque doublé fait un bien fou, d’autant qu’il rapporte les trois points. "Je suis heureux (sourire). Je me sens bien dans ce club et mon but me fait du bien. Diego dit l’avoir touché mais je suis impliqué dedans donc c’est le principal. Maintenant, c’était important car nous n’arrivons pas à terminer des actions construites. Nous avons marqué ici sur deux phases arrêtées. Après, il nous fallait les trois points et c’est désormais chose faite. "

Car on sait une chose, Stockay B nourrit de grandes ambitions. En amont de la saison, les Stockalis avaient annoncé la couleur: le tour final ou rien. Arrivé en provenance de Wanze/Bas-Oha B, pour qui la fin de saison s’est transformée un peu en cauchemar, Romain Lambotte ne veut toutefois pas tirer un trait négatif sur son club formateur. "Je pense que Laurent Mievis s’est montré maladroit sur certains propos mais je ne lui en veux pas. Mon frère joue là-bas et je suis certain que je boirais un verre avec eux quand nous allons les rencontrer. Pour en revenir au sportif, on sait où l’équipe veut aller. Cette victoire peut être un tournant. Il faudra confirmer dans le futur mais je pense que nous sommes dans le bon."

Sixième, Stockay B peut en effet à nouveau rêver. Avec ce tout nouveau groupe, la marge de progression est immense et la prochaine rencontre face à Couthuin pourrait être un nouveau gros test. Car en cas de victoire, l’équipe entraînée par le duo Destexhe/Maréchal pourrait entrer dans le Top 5, l’objectif absolu.