« Ma saison d’été n’a pas été bonne, les performances n’étaient pas là. On avait d’ailleurs décidé de ne pas faire beaucoup de compétitions parce que ça n’allait pas, en me focalisant sur les entraînements pour la saison hivernale. Mais j’ai quand même décidé de participer à ces championnats pour le club et parce que c’est un chouette moment. Et je dois bien avouer que j’ai été surprise positivement. Même si ce ne sont pas mes premières médailles, ça fait toujours autant plaisir. »