Supermoto - Premier sacre national pour Romain Kaivers : "Je prends un peu ma revanche"

Il faut dire qu’en arrivant à Battice ce week-end, pour la dernière manche de ce championnat de Belgique, le Tourinnois d’origine était en bonne posture avec 33 unités d’avance sur Kevin Veillevoye, son plus proche poursuivant au général. "Mais je n’étais pas encore assuré du titre car il restait encore 87 points à distribuer, précise Romain Kaivers. J’ai dû gérer mon week-end, qui est vite devenu très difficile au vu des conditions climatiques. Il fallait rester sur mes roues et surtout ne pas partir à la faute."Ce qu’il est parvenu à faire parfaitement en terminant deuxième de chaque course derrière… Kevin Veillevoye. Suffisant cependant pour être assuré du sacre national avant même la dernière course.

Passé dans une nouvelle structure cette saison, Romain Kaivers a ainsi pu décrocher des lauriers autour desquels il tournait depuis un petit temps. "Je roule en effet avec une nouvelle marque et je me sens super bien sur la moto, explique celui qui pourrait bien ne pas devoir défendre son titre l’année prochaine. On ne sait pas encore s’il y aura un championnat de Belgique car certaines courses pourraient être supprimées à cause des coûts nécessaires pour les organiser. J’espère quand même que je pourrai défendre mon titre. "

Et si la saison de notre interlocuteur est d’ores et déjà réussie avec cette récompense, elle est loin d’être terminée. En effet, Romain Kaivers sera ce week-end en Italie pour disputer l’avant-dernière manche du championnat du monde. Les compétitions vont même s’enchaîner très rapidement car il sera présent au Superbiker de Mettet la semaine suivante avant de prendre part à la dernière manche mondiale en France sept jours plus tard. Un sacré programme en forme d’apothéose de cette saison prolifique!