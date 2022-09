Roméo Mabanza: «Oui, je suis triste»

Quatre minutes face à Namur samedi, deux autres face à l’Union St-Gilloise B la semaine précédente. Depuis le début de la saison, le temps de jeu Roméo Mabanza, l’avant de Warnant arrivé de Herstal et annoncé comme une promesse, se réduit à sa plus simple expression. Pas facile pour le colosse congolais de 196 cm arrivé du Mali il y a peu en Belgique et qui vit seul à Liège loin des siens. « J’avoue que je suis un peu triste, confesse-t-il à l’autre bout du téléphone. Ma situation n’est pas facile. Oui, vivre seul est parfois dur. Mais je suis surtout triste pour ma situation au foot. Je ne joue pas beaucoup et pas assez à mon goût. Mais je respecte les choix du coach. Je me bats et je fais avec. Je compte bien bosser dur pour les compliquer. »