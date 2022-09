Première contrastée pour Nabil Lasfar à Solières

Il est vrai que les Soliérois restent sur deux partages et un revers et pointent actuellement à la dixième place avec cinq points sur douze. "C’est évidemment trop peu pour l’instant mais personne ne panique car on connaît les circonstances. Samedi, face à Ganshoren, on aurait dû prendre les trois points…", note Nabil Lasfar, qui devrait être indisponible durant quelques semaines.