Une compétition qui a souri à nos régionaux qui ont remporté la bagatelle de dix médailles, trois en or et sept en argent. Si l’on regarde de plus près les performances de chaque club, Crisnée a fait du 100% puisque Gilles Ory, le seul engagé, a remporté une médaille, Hannut a décroché trois médailles, dont deux titres pour la seule Ilona Masson alors que Huy a réalisé une razzia avec sept podiums.

Si pour les frères Riga et Mathis Espagnet, la médaille avait la même couleur, l’argent, elles avaient des saveurs bien différentes. Ainsi, Hadrien Riga aurait pu difficilement faire mieux sur le 110 mètres haies chez les espoirs. "Oui, je suis très très content, réagit-il. Même si je dois bien avouer que je suis un peu déçu de l’absence des Flamands, c’est dommage. Mais bon, la place est là, c’est bien et je réalise un nouveau record personnel, qui est aussi un record du club. Certes, je ne l’améliore que de deux centièmes, mais c’est déjà ça de pris. J’espère passer en dessous des quinze secondes l’année prochaine, j’en suis capable."

La déception était bien plus grande dans le chef de son frère, qui a été privé du titre à la hauteur… au nombre d’essais. "Sur le moment, j’étais très frustré et déçu, reconnaît Audric Riga. Après, j’ai relativisé et je sais qu’il y a énormément d’athlètes qui rêvent de monter sur un podium national. De mon côté, c’est la quatrième fois que j’y parviens. J’avais quand même quelques doutes après un concours compliqué la semaine dernière et mon entraîneur n’était pas présent. Il m’a quand même manqué pour me donner quelques conseils car j’ai connu des failles techniquement. Je pense que je vais encore faire un décathlon pour m’amuser avant la saison hivernale. Je vais tout donner, je sens que ça va fonctionner."

Mais le plus déçu d’entre tous, c’était sans doute Mathis Espagnet, deuxième du 800 mètres chez les juniors. "L’objectif était quand même de gagner, souffle le principal intéressé. La course a été très tactique et au moment où ça a accéléré, je me suis fait pousser et j’ai été enfermé. J’ai perdu pas mal d’énergie dans le placement, j’ai tout donné mais je n’ai pas su rattraper le vainqueur. Quand je passe la ligne, oui, c’est la déception de ne pas avoir l’or qui prend le pas sur la joie de décrocher l’argent d’autant que je commence à être un habitué de la deuxième place…"

Avec dix médailles, nos clubs ont une nouvelles fois prouvé qu’ils faisaient bien partie du paysage de l’athlétisme en Belgique, cloturant ainsi une saison estivale de toute beauté!