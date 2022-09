Kotchkarov, futur titulaire à Stockay?

Verdict, même s’il ne faut évidemment pas tuer le jeune Libert, bourré de qualités: le défenseur central venu de Zulte-Waregem en 2021 a livré un bon match, notamment face à El Omari. "Moi, je ne suis jamais content, rigole-t-il. Mais mes coéquipiers m’ont dit que je m’en étais bien tiré, oui. Après, je ne sais pas si je serai titulaire dimanche face à l’Union. On verra mais si je dois retourner sur le banc, je serais déçu. Cependant, je respecterais les choix du coach. Je lui ai dit d’ailleurs la semaine passée: ‘je suis là à votre service comme vous voulez, quand vous voulez, coach…’"

À son âge, Kotcharov n’est pourtant pas l’homme d’expérience dont Stockay a besoin dans sa première ligne. Mais… "L’air de rien, j’ai déjà un petit vécu, dit-il. J’ai beaucoup appris en une seule saison aux côtés des Javaux et consorts. Après, avec ou sans moi, il ne faut pas du tout tirer la sonnette d’alarme. Je suis certain que ça va aller. Il nous suffirait, je crois, d’enchaîner deux victoires, comme Tubize va sans doute le faire après le succès signé contre nous. Vous allez voir que ça va sans doute les lancer. Dommage que c’est contre nous, quoi. Mais on a beaucoup de qualités dans tous les secteurs de jeu. Il suffit de voir ce qu’on fait à l’entraînement pour s’en convaincre. Dommage qu’on ne reproduise pas toujours ça en match…"