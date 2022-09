Battu sur le fil, Huy nourrit des regrets

Après deux semaines très compliquées, peut-on espérer avoir retrouvé un semblant de Huy conquérant? À première vue, la réponse semble être oui. Battues contre le jour du jeu dans les derniers instants de la rencontre, les troupes de Benoit Baseil peuvent nourrir des regrets. Mais malgré cette déception, légitime, l’espoir renaît doucement comme le confie le coach. "Il y a à boire et à manger car, oui, la défaite est bien moins lourde, mais nous devions gagner. On a fait des fautes individuelles qui nous coûtent cher. Hermes n’était pas bon, ils ont eu le même problème de préparation que nous et au vu de la maîtrise de la rencontre, ne pas prendre de point est regrettable."