Anthony Lo Presti de retour avec Hannut: «Pas encore prêt à 100%»

Pour la première fois de la saison, Hannut a signé un six sur six et l’a (enfin) emporté contre une équipe basée hors de notre arrondissement. Les Hannutois sont-ils davantage motivés contre les grosses écuries? "On pourrait le penser mais ce n’est pas le cas, explique l’intéressé. Ce dimanche, on a respecté les consignes et on a tous tiré vers la même direction. Et puis, depuis le début du championnat, on a déjà terminé quatre rencontres avec une exclusion. C’est de trop évidemment…"

Avec un bilan de neuf sur dix-huit, Hannut respire mais devra se montrer plus régulier face aux formations classées en dehors du Top 5. "On ne sous-estime personne, explique Anthony Lo Presti. Hannut ne sera pas champion, c’est une certitude, mais le tour final est jouable. On ne sous-estimera personne mais il faut que tout se mette en place au sein du groupe."

À la formation de Manu Christiaens de le prouver ce dimanche contre Sprimont B, où Hannut a l’occasion de signer un troisième succès de rang.