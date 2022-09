Xhoris B n’a pas su stopper les Templiers.

Si la domination nandrinoise était connue sur papier, le voir de ses propres yeux l’est d’autant plus révélateur. Certes, cette équipe descend de P3 et souhaite remonter le plus rapidement possible. Cela semble plus que logique que de dire que Templiers-Nandrin B est une équipe dont il faut avoir peur. Présents dans les duels, dans les courses vers l’avant, un calme plat en défense, un milieu de terrain solide et créateur, ainsi qu’une attaque du tonnerre, il est facile de dire que les Rouges n’ont rien à faire en quatrième provinciale et rien à envier à personne.