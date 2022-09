Waremme encore invaincu mais perd Gaudoux

Forts de leur 2 sur 2, les Wawas disputaient, ce samedi, leur premier test contre une grosse équipe de la série. Un duel qui débutait de manière impressionnante offensivement avec un Moray frappant en premier (9 points dans le premier quart) alors que Gaudoux puis Horrion lui emboitait le pas à distance. 20 points en 10 minutes, on se disait que la rencontre allait être animée car, en réponse, les pivots visiteurs faisaient aussi un gros travail. Pire encore, il prenait le contrôle des airs dans le 2equart, trouvant des solutions aux défenses locales. "J’ai aussi peu apprécié le comportement de l’équipe qui s’est désolidarisée et qui n’a pas travaillé ensemble pour trouver des solutions", notait un Alban Angelucci qui allait le faire savoir lors du passage aux vestiaires. Et la réaction allait être impressionnante. 35-39 à la pause, les Wawas allaient passer en mode "on ferme tout". N’encaissant que 3 paniers de plein jeu dans le 3equart, les locaux reprenaient les choses en main. Car, sans être transcendants, Archambeau et un super passage de Gaudoux permettaient de mettre 16 points et faire la course en tête. Maintenant, en grosse cylindrée annoncée, Ciney ne rendait pas les armes et venait tout contester lors d’un money-time qui débutait très mal puisque les locaux perdaient Gaudoux à 2 minutes de la fin sur blessure (on espère qu’une petite déchirure à la cuisse). Sans leur meilleur marqueur, il fallait trouver des solutions collectives. "On a vu notre expérience faire la différence en trouvant des joueurs seuls et en gérant bien les ballons décisifs après cette superbe réaction de groupe", soulignait un coach voyant Horrion mettre 5 points décisifs avant que Ceulers puis Bully ne fixent les chiffres de cette 3evictoire.