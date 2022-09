Wanze/Bas-Oha a exploité les erreurs geeroises

Et pourtant, tout ne fut pourtant pas si simple. Car c’est bien Geer qui rentre le mieux dans la rencontre. "On perd trop de ballons, on joue trop petit, on ne peut pas jouer comme sur notre terrain"hurle Mika Freson. Consigne respectée à la lettre: un dégagement de Henrotte est dévié par Neerdael vers Bisconti. Le numéro 10 de Wanze/Bas-Oha voit Gilson bien placé, qui conclut du plat du pied (0-1).

Pas dépités pour un sou, les locaux mettent la pression sur la cage de Henrotte. Il s’en faut d’ailleurs de peu pour qu’ils n’égalisent après une longue touche de Grosdent, mais Pessotto, bien replié sur sa ligne, repousse le cuir. À force de ne pas égaliser, les hommes de Nicolas Henkinet s’exposent au break, Hubeaux n’est d’ailleurs pas loin de faire 0-2 juste avant la pause, mon son tir s’envole dans les nuages.

Comme lors du premier acte, les Rouge et Blanc reprennent le second sur un rythme élevé. Et il faut d’ailleurs un grand Henrotte sur une frappe à la retourne de Vigil Bajo pour éviter l’égalisation. Ce même Vigil Bajo qui sera, malgré lui, à l’origine du… 0-2. Le meneur de jeu local perd le ballon sur la ligne médiane, Adam en profite pour lancer Bisconti. Ce dernier devance la sortie d’Emons et sert Neerdael sur un plateau (0-2).

Le break est fait, mais les Geerois ont des ressources. Et ils le prouvent à la 72equand Cokgezen élimine son opposant et croise sa frappe hors de portée de Henrotte (1-2). Mais le sursaut est de courte durée puisque deux minutes plus tard, Adam, bien placé après une frappe de Moulin repoussée par Emons, catapulte le cuir au fond (1-3).

Les dernières minutes ne permettront pas aux locaux de revenir dans la rencontre et Wanze/Bas-Oha s’offre ainsi un cinquième succès, synonyme de première place, alors que Geer va devoir relever la tête après deux revers de rang.

Arbitre: Fabian Deckers, assisté de Thomas Pirnay et Dominique Klemczak.

Cartes jaunes : M.Philippe, Adam, Pessotto, Denorme, Cokgezen, B.Philippe, Grosdent, Gilson.

Buts: Gilson (0-1, 14e), Neerdael (0-2, 60e), Cokgezen (1-2, 72e), K.Adam (1-3, 74e).

GEER: Emons, M.Philippe, Vandebosch (82eBekaert), Grosdent, Georges (72eCoulon), Fadda, Delvaux (62eVervoort), Bouhriss, Cokgezen, Vigil Bajo, Rihon (57eMulowa).

WANZE/BAS-OHA : Henrotte, Honay (83eGoosse), Moureaux, Mottet, Pessotto (70eBeaujean), Moulin, Hubeaux (57eDenorme), Adam (86eCrupi), Bisconti, Gilson, Neerdael.