Templiers remonte Huy B

Jusqu’à la mi-temps, on a cru les Hutois lancés vers une nouvelle victoire et, donc, un sixième match sans défaite. Et bien non, les Nandrinois ont remonté des visiteurs sans doute trop confiants. "Quand tu mènes 0-2, tu ne peux pas perdre. Dommage, parce qu’en première mi-temps, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. Le repositionnement de Cloes dans le milieu après la pause, nous a fait mal "justifiait Manu Gorissen, le coach hutois.