Faimes a réussi son examen de passage. En recevant Engis, les Étoilés disputaient là leur premier vrai test de la saison. "Mes joueurs l’ont réussi haut la main, se réjouit André Brugmans. Tout a été parfait." Dans le camp d’en face, les Engissois peuvent nourrir des regrets. "Surtout au vu de notre première mi-temps, note Olivier Noel. On a plusieurs occasions pour faire 0-1 et 0-2 mais on ne marque pas. C’est donc compliqué de prendre des points. En deuxième mi-temps, on s’est effondré et Faimes s’est montré très solide."

Buts: Grossman (1-0, 17), Lombaerts (2-0, 46), Libens (3-0, 57et 4-0, 59).

Vaux-Borset 3 - Haneffe 3

Haneffe menait encore 1-3 avant les vingt dernières minutes... "On ne doit jamais être battu, peste Alain Jeanfils. On n’a pas su garder le ballon et on a cédé de trop nombreuses phases arrêtées. Maintenant, je reconnais que le nul est logique. Avec 8 sur 15, notre bilan est évidemment insuffisant."

Buts: Berisha (0-1, 10e), Heer (1-1, 11e), B. françois (1-2, 18eet 1-3, 67e), Hart (2-3, 71e), Dautreloux (3-3, 84e).

Marchin B 4 - Wasseiges B 4

Dans les rangs wasseigeois on se demande encore comment Marchin est parvenu à prendre un point. "A l’heure de jeu, on menait 1-4. On s’est juste vu trop beaux, déplore Jonathan Huens. Oui ce sont des erreurs de jeunesse mais on ne va pas trouver des excuses à chaque fois..."Pour Marchin B cette remontada est synonyme de premier point. "Il fait un bien fou, glisse Didier Baillet. Mes gars ont montré du caractère et le point du partage est mérité."

Buts: Baillet, Mongelluzzi, Delizée (2) pour Marchin B et Heysecom (2), Roussel (2) pour Wasseiges B.

Couthuin B 1 - Lensois B 2

"Si c’est 0-3, on n’a rien à dire. Dans le jeu, nous n’étions pas les plus forts mais on s’est battu avec le cœur", commente Michael Tombal. Un constat partagé par Geoffrey Verlaine. "On a vraiment livré un bon match, je suis content de mes gars, explique le coach. Maintenant, ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui l’emporte."

Buts: Gevers (1-0, 35e), Stréber (1-1, 60e), Deprez (1-2, 85e).

Limont 4 - Jehay B 0

Il fallait bien que cela arrive un jour. Jehay B s’est incliné pour la première fois de la saison. "On est tombé sur une très belle équipe de Limont, reconnaît Sébastien Pacolet. Nos adversaires avaient davantage envie que nous de l’emporter."

Pour Limont, tout va bien. "Oui, on a très bien joué, se réjouit David Jeunehomme. C’est une très belle victoire collective."

Buts: Demoulling (1-0, 5e), A. François (2-0, 41e), P. Bernard (3-0, 71e), Demoulling (4-0, 78e).

Hannut B 0 - Strée B 0

Hannut B a raté le coche. "On a 90% de possession et des dizaines d’occasions. Malheureusement, on est tombé sur un bloc assez bas. C’est dommage en P4...", peste Sébastien Wauthier. Pour Strée B, c’est un très bon point. "On a affiché du mental du début à la fin, glisse Guy Ekwalla. L’équipe est sur le bon chemin."

Amay B 1 - Fize B 5

Nouvelle défaite pour les Amaytois. "Je suis vraiment déçu du jeu proposé, déplore Claude Bolly. J’attends une réaction le plus vite possible." Dans le camp d’en face, Fize B se rassure encore. "On ne s’emballe pas mais, oui, depuis quelques semaines, notre groupe vit mieux et cette victoire en est la preuve."

Buts: Mihesso (0-1, 15e), Salina (1-1, 16e), David (1-2, 45e), Mathieu (1-3, 55e), Zielonka (1-4, 70e), Fastré (1-5, 75e).