Gilson: «Je dois montrer l’exemple»

Une confiance qui se ressent sur le terrain où le groupe de Jean-Yves Mercenier semble évoluer sans aucun complexe, à l’image de Dylan Gilson. "Je me sens bien dans ce groupe, c’est vrai. On se voit même en dehors du football, ce qui n’était pas le cas l’année dernière. On se donne les moyens de gagner nos matchs, de se créer des occasions tout en en laissant le moins possible aux autres, explique celui qui a ouvert le score sur la pelouse de Geer. Si je ne marque pas ça, je pense que je peux arrêter le football (rires). Mais je suis quand même à la bonne place, ça veut dire que le travail physique porte ses fruits."

Désormais âgé de 25 ans, le numéro 20 des Mosans a également passé un cap au niveau mental. "J’ai mûri, c’est vrai. Plus on avance dans le foot, plus on se rend compte que certains comportements nous font sortir de notre match. Maintenant, j’ai encore mes coups de sang, comme ce dimanche où je prends une carte pour rouspétance, reconnaît Dylan Gilson. Je dois me taire, mais j’ai encore mes failles. On a 350 jeunes derrière. Si je râle, tout le monde va dès lors le faire… Je dois, avec l’expérience engrangée depuis que je joue en première, de montrer l’exemple au plus jeunes. Que ce soit physiquement ou mentalement, je dois être un exemple. Et le staff me fait confiance à ce niveau. "Une confiance que Dylan Gilson rend bien avec ce début de saison réussi en tous points.