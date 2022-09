"Sur l’ensemble du début de notre saison, c’est totalement mérité, nous certifiait Maxime Morana qui, indirectement, reconnaissait que ce succès survenait lors de la prestation hutoise la moins aboutie. Le coach nous avait dit que c’était bien le beau jeu mais qu’il en avait marre qu’on ne gagne pas. Moi aussi, je préfère les points au beau jeu mais si on peut associer les deux, c’est encore mieux."

Pour l’emporter face à Givry, il fallait deux conditions: inscrire un but ce dont s’est chargé Jean-Loïc Mibenge mais aussi ne pas encaisser. Pour ce faire, les hommes de Manu Papalino ont pu compter sur un excellent gardien en la personne de Florent Marly mais aussi sur des défenseurs au top. Ce n’est manifestement pas un hasard si Huy compte déjà trois clean sheet en quatre rencontres.

"Ce n’était pas évident avec cet attaquant baraqué de plus de deux mètres, reconnaissait notre interlocuteur. Avec Flo (NDLR: Florent David) on a essayé de le neutraliser. Un devant lui et l’autre derrière pour assurer la couverture. Manifestement, cela n’a pas trop mal fonctionné! Flo vient d’arriver. Moi, j’en suis à ma deuxième saison à Huy. Notre entente est déjà très bonne. Sans nous jeter des fleurs, nous pouvons évoquer une excellente complicité alors qu’on ne se connaissait pas du tout avant."

Concernant les objectifs à plus ou long terme, l’ancien de Seraing Athlétique insistait: "Notre objectif est d’assurer le maintien le plus rapidement possible afin de ne pas revivre une saison stressante. Une fois celui-ci acquit, on jouera sans pression et on verra bien… Personnellement, mon but est évidemment de rester un titulaire indiscutable."