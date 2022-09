Couthuin partage une nouvelle fois

Ce n’est pas le début d’une crise, mais on s’y rapproche tout doucement quand même. Archi favori de cette rencontre, Couthuin s’est cassé les dents sur un mur fraiturois… à cause de sa maladresse offensive! Stéphane De Munck n’en revient d’ailleurs toujours pas. "C’est incroyable. J’ai l’impression de me répéter mais nous ratons des occasions incroyables. Notre finition est pour le moment catastrophique. Honnêtement, que voulez-vous faire? On ne peut quand même pas marquer à la place des joueurs. On espère que la roue va tourner. Je tiens à signaler que l’arbitrage a été excellent."