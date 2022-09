Un match qui, apparemment, s’est joué sur des détails. "En effet, mais l’équipe contre qui on a joué n’était pas extraordinaire, commente Pierre Dedry. On a appris au cours des différents matchs. J’y crois et on y arrivera."

But : Leclere (1-3, 48e).

Remouchamps 2 - Modave 0

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Modaviens. "Nous ne sommes pas des guerriers, c’est aussi simple que cela, peste Yannick Buron. On manque de caractère, mais le groupe est capable de se relever. Aujourd’hui, nous n’avions même pas le niveau d’une équipe réserve. C’est désolant."

Poulseur 3 - Clavier B 0

"On n’apprend pas, commence Sébastien Collard. On commet souvent les mêmes erreurs, c’est plus qu’embêtant. Et puis, on n’est pas assez réaliste devant les cages. Cela dit, sur cette rencontre, à mon humble avis, nous méritons beaucoup plus."

Hamoir B 3 - Fraiture FC 2

Qu’est-ce qu’elle fait du bien cette victoire dans le camp hamoirien! "Ce n’était pas un grand Hamoir, explique Michaël Jourdan. Maintenant, on espère un 9/9 avec les deux prochaines rencontres. Je ne suis cependant toujours pas au complet et j’espère l’être."

Buts : Laruelle (1-0, 13e), Bibolotti (2-1, 77e) et Larock (3-1, 82e).

Anthisnes 3 - Harzé B 1

Patrick Gaspard à la fête, c’est son entraîneur des gardiens et ami, qui s’est pris au jeu de l’interview. "Je remplace Patrick car comme on peut l’entendre, les joueurs célébrent cette victoire, expose Patrice Winters. Au niveau de la rencontre, on peut dire que le score aurait pu être beaucoup plus lourd. La seule erreur est ce but encaissé à la dernière minute suite à notre inattention car on savait qu’on allait gagner ce match."

Buts : Struman (1-0, 9e), Vandergucht (2-0, 43e), Gaspard (3-0, 89e).

Ocquier 2 - Seraing Athl. B 1

"J’ai vraiment un super groupe, sourit André Gaziaux. Après plusieurs déconvenues, on parvient à remporter un grand match. Notre terrain nous a aidés, je l’avoue. On a mal joué, mais on a pris les trois points." Les Ocquiérois accroche la quatrième place du classement.

Buts : Krupa (1-0 et 2-0, 35e et 80e).