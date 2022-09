Aïe, ça Flémalle pour Ferrières

Une certaine pression qui se fait d’ailleurs ressentir dans les premiers instants de la rencontre. Si l’intensité dans les courses et le pressing est assez importante, les deux blocs peinent à réellement développer leur jeu. Ce sont finalement les deux attaquants de pointe qui vont se signaler les premiers. Bouchibti trouve les gants de Dentz tandis que Lambrecth voit sa frappe croisée se dérober du cadre.

L’avant flémallois sera néanmoins plus en réussite quelques instants plus tard. Biersard ne peut que repousser une frappe de Lucas Ferron, Lambrecth récupère le cuir et le glisse à Pinte qui ne se fait pas prier. Dix minutes plus tard, Ioakimidou double l’avance des locaux sur une magnifique frappe qui s’envole dans la lucarne. Les Ferrusiens, qui soufflent le chaud et le froid depuis le début de la rencontre, ne vont pas tarder à répondre. Le centre de Bouchibti trouve Ludovic Ferron qui marque d’une frappe croisée. On croit Ferrières revenu dans le match mais c’était sans compter sur le duo du jour: Lambrecth – Pinte. L’aîné sert une nouvelle fois idéalement l’ancien Gracieux-Hollognois pour creuser l’écart à nouveau.

Au retour des vestiaires, les Ferrusiens poussent fort. Une légère domination qui ne verra jamais sa concrétisation. Ben Saïda rate l’immanquable seul face au goal. La chance visiteuse est passée et les Flémallois vont faire étalage d’une gestion qu’on ne leur connaissait pas encore. Thiry et consorts repartent donc avec les trois points et le plein de confiance. Restera à confirmer lors de deux prochains matchs tout aussi compliqués.

Arbitre: Daniel Audoor.

Cartes jaunes: Ferron, Ferron.

Buts: Pinte (1-0 et 3-1, 20eet 45e), Ioakimidou (2-0, 30e), Ferron (2-1, 39e),

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Abdoulaye (85eN.Militello), Bellafqih, Lambrecth, F.Militello (76eQuitin), Collette, Thiry, Ioakimidou, Pinte (69eKalam), Luc. Ferron.

FERRIÈRES: Biersard, Saccio, Rafiki, Pirnay, Bourard, Ben Saida, Sarr (46eDiouf), Bouchibti, Lud. Ferron (73eRasquin), Bruylandts (64eJurdan), Soumahoro.