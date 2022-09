Malheureusement, l’entraîneur en fonction, Ghislain Deltour, a payé les mauvais résultats de ce début de saison. "Je savais que ça allait arriver, commente le principal intéressé. Depuis le début, il y a une mauvaise entente avec une personne du comité. De mon côté, je n’avais rien contre lui, mais je savais que mon temps était compté. "

Sans travailler dans des conditions adéquates, Ghislain Deltour a tout de même voulu coacher, sauf que la direction en a décidé autrement.

Engis B et Ghislain Deltour se séparent donc, d’un côté, en bons termes. "Tout se déroulait bien avec le président. "Et d’un autre en moins bons termes… "La personne qui a orchestré mon départ a réussi à faire partir certains joueurs. C’est dommage. Connaissant cet homme, il dira évidemment que tout est de ma faute. "

L’homme en question n’est autre que le coordinateur des jeunes, Michaël Philippet. " Monsieur Deltour n’a tout simplement pas tenu son engagement qui était de faire jouer des jeunes joueurs. Je lui en ai fait part après seulement deux matchs de championnat et sa réaction fut disproportionnée et véhémente. On savait, dès lors, que ces jours étaient comptés. Ne voulant plus travailler comme on l’avait planifié, il était évident que nous ne pouvions plus continuer de cette manière. De son côté également, des joueurs ont quitté le club à la suite de ses décisions allant à l’encontre de notre accord."